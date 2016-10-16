Львовяне продолжают гадить в соседних областях

Жители столицы украинского нацизма продолжают незаконно вывозить свой мусор в соседние области, не желая мусорить у себя дома. В частности, в лесу возле с. Гайово Волынской области обнаружили мусор, который привезли из Львовской области. Об этом в Facebook написал волонтер Сергей Шараевский.

«Среди мусора есть чеки из Львова. Откуда они там взялись? Также упаковка из McDonald’s тоже намекает на город Львов, так как не похоже, чтобы в Гаевом, Озере, Киверцях или Луцке можно было поесть в таком фаст-фуде. Из-за его отсутствия», — написал он.

Волонтер добавил, что не может утверждать, но подозревает, что это именно львовский мусор.

Напомним, львовский мусор неоднократно фиксировали на территории других областей Украины.

По факту незаконного ввоза мусора правоохранители открыли уголовное производство по ст. 356 УПК Украины — самоуправство.