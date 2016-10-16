В Польше прошли акции протеста против торговых соглашений с США и Канадой

В нескольких городах Польши прошли протесты против соглашений Евросоюза о зоне свободной торговли с Канадой и США — CETA и TTIP. В Варшаве участники акции (представители общественных и экологических организаций) осуществили шествие от Министерства сельского хозяйства к Канцелярии председателя Совета Министров.

Один из организаторов протеста по инициативе «Акция Демократия» сказал, что люди переживают о возможных последствиях соглашений о свободной торговле. Он уверен, что такие соглашения станут угрозой для польских земледельцев, потребителей и нарушают также права человека.

«Акция Демократия» собрала 100 000 подписей под петицией в защиту польского сельского хозяйства и торговли «Stop TTiP — Stop CETA».

На следующей неделе организаторы протестов намерены передать парламенту и правительству постулаты с подписями граждан.

Производители боятся, что они не будут конкурентоспособными и просто исчезнут с рынка, а качество продуктов питания ухудшится. Мол, канадцы допускают к использованию большое количество химических потребительских средств, которые в Европе раньше были запрещены.

Протесты против соглашений Евросоюза о свободной торговле с Канадой и США состоялись также в Кракове, Новом Санчи, Ольштыне, Познани и других городах.

Между тем, представители Польской крестьянской партии также добиваются, чтобы правительство отклонило соглашение о свободной торговле с Канадой CETA.

В начале месяца польский Сейм принял постановление по торговому соглашению с Канадой CETA. Депутаты одобрили включение в закон положения, Сейм ратифицирует соглашение большинством 2/3 голосов.