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Полицейские автомобили на Украине долго не «живут»

опубликовано alex1943 в Вс, 16/10/2016 - 17:02 Новость: тема тэги гео
avto
В сети Facebook обнародовали фото с места, где находятся автомобили Toyota Prius, разбитые сотрудниками Нацполиции. Фото разместил заместитель председателя координационного совета в Общенациональном форуме безопасности дорожного движения Владимир Караваев. «Вот оно, приусово кладбище!», — подписал он фото.

Напомним, патрульные полиции с самого момента создания службы нынешними украинскими властями постоянно попадают в различные дорожно-транспортные происшествия. Только за первые 11 дней работы они разбили 10 патрульных автомобилей.

Из-за постоянных аварий глава Нацполиции Украины Эка Згуладзе в июле ввела в программу обучения полицейских курсы аккуратного вождения. «Из-за участившихся в Киеве аварий с участием патрульных машин мы решили усилить подготовку по вождению. Хотя отчасти причины таких ДТП в том, что авто Toyota Prius очень тихие — едва слышно даже, как работает двигатель. И это нужно учитывать участникам дорожного движения», — отметила Згуладзе.

Однако даже после усиления подготовки по вождению, ДТП с патрульными полицейскими не прекратились.

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