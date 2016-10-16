Для встречи в "нормандском формате" на высшем уровне пока не пришло время – Владимир Путин

На пресс-конференции в Гоа Президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, что встреча "нормандской четверки" в Берлине по Украине будет актуальна, если эксперты найдут конкретные шаги для урегулирования:

"По поводу поездки в Берлин. Мы договорились с президентом Франции и с канцлером ФРГ, когда разговаривали недавно по телефону, что эта встреча в Берлине будет целесообразной только в том случае, если наши помощники, встречающиеся — они встретились, по-моему, в субботу, воскресенье в Минске — продвинут этот диалог так далеко, что даст нам возможность на встрече на высшем уровне закрепить эти договоренности", — сказал Путин.

"Если договоренности на уровне помощников достигнуты не будут, то тогда и встречи в таком формате, в "нормандском формате" на высшем уровне пока не пришло время", — добавил он.

В то же время он выразил надежду, что проблема разрешения конфликта в Донбассе – это проблема не вечная и она разрешится как можно быстрее.