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Для встречи в "нормандском формате" на высшем уровне пока не пришло время – Владимир Путин

опубликовано alex1943 в Вс, 16/10/2016 - 17:20 Новость: тема тэги гео
Putin
На пресс-конференции в Гоа Президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, что встреча "нормандской четверки" в Берлине по Украине будет актуальна, если эксперты найдут конкретные шаги для урегулирования:

"По поводу поездки в Берлин. Мы договорились с президентом Франции и с канцлером ФРГ, когда разговаривали недавно по телефону, что эта встреча в Берлине будет целесообразной только в том случае, если наши помощники, встречающиеся — они встретились, по-моему, в субботу, воскресенье в Минске — продвинут этот диалог так далеко, что даст нам возможность на встрече на высшем уровне закрепить эти договоренности", — сказал Путин.

"Если договоренности на уровне помощников достигнуты не будут, то тогда и встречи в таком формате, в "нормандском формате" на высшем уровне пока не пришло время", — добавил он.

В то же время он выразил надежду, что проблема разрешения конфликта в Донбассе – это проблема не вечная и она разрешится как можно быстрее.

"Надеюсь, что не вечно, и надеюсь, что все эти проблемы решатся как можно быстрее", — сказал Путин журналистам.

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