Украинцы работают неофициально, чтобы получать субсидии

Количество официально работающих лиц в Тернопольской области снизилось, — рассказывают в областном центре занятости. Сейчас трудоустроено 173 тысячи жителей области, в прошлом году цифра была вдвое больше. Многие предпочитает нелегальную занятость.

Тернопольчанка Галина уже полгода ищет работу. Женщина по специальности — бухгалтер. Она отказывается от вакансий, где предлагают минимальную зарплату.

«Я не могу ходить на работу и получать полторы тысячи гривен, потому что придется половину денег потратить на проезд и на другие расходы. И кроме того, льгот не буду получать. Поэтому на этом этапе мне более выгодно работать нелегально, так как больше платят. Конечно, хочется, чтобы все было официально, но сейчас у меня нет хороших предложений», — говорит Галина.

Таких случаев на Тернопольщине очень много, — подтверждают в областном центре занятости.

«В нашей области, к сожалению, очень низкий уровень зарплат. Многие работодатели предлагает минимальную зарплату, преимущественно такие вакансии у нас зарегистрированы. Люди отказываются от таких предложений. Поэтому сейчас наблюдается определенная пассивность в трудоустройстве. Также это связано с льготами, субсидиями. Бывает и такое, что человек не хочет потерять льготу, поэтому не трудоустраивается официально», — говорит заместитель директора областного центра занятости Александра Островская.

Впрочем, на Тернопольщине обостряется проблема безработицы. Как решать ее, пока неизвестно.