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Подробности ДТП: в оккупированном ВСУ Красноармейске украинский БТР врезался в автобус, есть жертвы

опубликовано alex1943 в Вс, 16/10/2016 - 18:20 Новость: тема тэги гео
avarija
Мы уже сообщали, что в субботу, 15 октября, вечером БТР украинской армии столкнулся с шахтным автобусом в городе Красноармейске (после декоммунизации — Покровск — ред.), погиб водитель автобуса и ранены пассажиры. «В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте, а двое пассажиров - женщина 1974 года и мужчина 1989 года рождения – госпитализированы», - говорится в сообщении управления Национальной полиции.

Прокуратура предполагает, что водитель не выполнил необходимую остановку перед знаком, что и повлекло столкновение с автобусом обогатительной фабрики шахты. «Доезжая до перекрестка, несмотря на размещенный знак «проезд без остановки запрещен», водитель БТР-80 продолжил движение. В это время по главной дороге двигался пассажирский автобус, в котором находилось 10 человек. Механик применил экстренное торможение, однако не смотря на незначительное расстояние, не сумел избежать столкновения и совершил наезд на переднюю часть автобуса», - рассказал заместитель прокурора сил «АТО» Виталий Панченков. Он сообщил, что у водителя-военнослужащего содержания алкоголя в крови не выявлено.

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