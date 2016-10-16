«Разве за это погибала молодежь?» — преступница с майдана о долгожданных изменениях

Во время открытия в Тернополе памятника так называемой «небесной сотне» со сцены прозвучало немало резонансных выступлений. Особенно острыми были заявления членов «штаба национального сопротивления», которые с особым усердием закидывали горючими смесями сотрудников правоохранительных органов.

В выступлении одного из руководителей «штаба», директора Галицкого колледжа, депутата горсовета Марии Бабюк звучало отчаяние от того, что в стране «404» не произошли изменения, на которые они надеялись.

«Имеем ли мы действительно победу? Имеем украинскую Украину?» — со сцены спрашивала Мария Бабюк. «Конечно, нет. Мне очень жаль, что из 50 работников областной государственной администрации, которые писали бумажки, откройте уголовные дела, осудите, потому что они не пустили нас на работу, сегодня большая часть там и работает. Сегодня обидно, что из 9 прокуроров, которые судили нас, называли нас преступниками — большая половина работает на других должностях. Где люстрация, которая давно должна была состояться? Разве за это погибала молодежь?»