Букет знаменитых железных роз Донецка в подарок знаменитому певцу

Донецкий кузнец Виктор Михалев подарил своему земляку, знаменитому певцу Иосифу Кобзону букет роз, выкованных из гильз снарядов. По словам Михалева, букет весит килограммов пять или больше. Он сказал, что такие розы из снарядов отсылает во многие страны мира, чтобы там знали о войне, которая продолжается на земле Донбасса.

Прифронтовой Донецк даже в военное время остается городом «миллиона роз», которые цветут все лето. Но одна из главных достопримечательностей города - потрясающий парк кованных фигур, созданных руками донецких кузнецов. Железные розы - символ мужества и мастерства жителей города, не увядают здесь круглый год.

Народный артист СССР, РФ и ДНР Иосиф Кобзон в очередной раз приехал в Донецк с гуманитарным грузом и концертом. В частности, сегодня, 16 октября, Кобзон посетил детский сад N 297 в Киевском районе Донецка, подарил бытовую технику, необходимую детскому учреждению и спел несколько песен, в том числе «Солнечный круг» и «Если добрый ты». Днем раньше он передал в дар музыкальные инструменты учащимся одной из донецких музыкальных школ.