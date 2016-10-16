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Очередная граната, очередные жертвы на условно мирной Украине

опубликовано vinodelov в Вс, 16/10/2016 - 19:04 Новость: тема тэги гео
граната

На Донбассе, в поселке Алексеево-Дружковка, оккупированном ВСУ, в результате взрыва гранаты пострадали три человека. Об этом сообщает управление Национальной полиции в Донецкой области.

Неизвестный мужчина, проходя мимо магазина, швырнул гранату в людей, стоявших там, и бросился бежать, но его догнали. «Взрыватель пытался бежать, но был задержан полицейскими», — говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями ног, живота и шеи. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сообщения о взрывах и стрельбе на мирной части территории Украины появляются ежедневно. В субботу, 15 октября, подросток в городе Ромны, Сумской области, взорвал гранату прямо в квартире. Днем раньше гранату швырнули в офис ОБСЕ в Ивано-Франковске, а в Киеве дезертир подорвал себя гранатой…

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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