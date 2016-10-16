Украина вошла в отопительный сезон с минимальным запасом газа

Украина 16 октября прекратила закачку газа в свои подземные хранилища. Согласно сообщению пресс-службы ПАО «Укртрансгаз», всего было накоплено 6,3 млрд кубометров газа. Между тем, украинские газовые хранилища заполнены меньше, чем наполовину. При этом суточный режим использования составляет 1,2 млн кубометров.

«Украина сегодня прекратила закачку газа и начала его отбор из подземных хранилищ. Суточный режим — 1,2 млн кубометров. Было закачано 6,3 млрд кубометров, в ПХГ хранится 14,7 млрд кубометров, заполненность — 48%», — рассказал представитель пресс-службы «Укртрансгаза» Максим Белявский.

Этого явно мало для комфортного прохождения зимнего отопительного сезона. Эксперты Европейского энергетического сообщества отмечают, что Украине следует закупить на отопительный сезон минимум 20 млрд кубометров газа. Тем более, что синоптики обещают самую холодную за последние 100 лет зиму на европейском пространстве.

Напомним: официальный Киев отказался покупать газ у России, но покупал тот же (российский) газ в странах Евросоюза, причем дороже.