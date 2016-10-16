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Хакеры группы «Спрут» взломали электронную почту СБУ

опубликовано vinodelov в Вс, 16/10/2016 - 19:42 Новость: тема тэги гео
Украинские журналисты-нацисты преступники

В результате получены паспортные данные и телефоны украинских журналистов, работающих в так называемой зоне «АТО» на Донбассе.

Как утверждают в организации, «украинские псевдожурналисты совершили не менее страшные преступления в зоне АТО, чем полупьяные артиллеристы ВСУ, которые стреляют по мирным городам и селам ДНР». Теперь фамилии и телефоны всех, кто «промывают мозги и разжигают ненависть между гражданами некогда единой страны», будут известны общественности.

«Всем привет! Сегодня мы посетили почту accreditation@ssu.gov.ua и получили доступ к аккредитациям, паспортным данным и телефонам всех украинских журналистов, работавших в зоне АТО. Всю информацию мы передали администрации сайта «ТРИБУНАЛ». «Знай врага в лицо! Всех, кто разжигает братоубийственную войну! Со всеми этими журналистами теперь разберется «ТРИБУНАЛ», — такое сообщение разместили хакеры на сайте «Спрут».

Напомним: сайт «Трибунал» — это база данных людей, подозреваемых в причастности к преступлениям против мирных жителей Донбасса и других регионов Украины.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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