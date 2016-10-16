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Украинские силовики переносят контрольно-пропускной пункт «Зайцево» ближе к территории ДНР

опубликовано vinodelov в Вс, 16/10/2016 - 20:17 Новость: тема тэги гео
Зайцево
«Вниманию граждан, пересекающих линию разграничения. Продолжается поэтапный перенос КПВВ «Зайцево» ближе к линии разграничения. В связи с этим просим временно воздержаться от пересечения линии разграничения в данном направлении, поскольку проведение инженерных и монтажных работ замедляют работу контрольных служб и увеличивают время ожидания», - написал помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в соцсети.

КПП «Зайцево» переносят в район Майорска. Госпогранслужба Украины мотивирует это «заботой о безопасности граждан», однако именно в районе Майорска регулярно происходят обстрелы со стороны ВСУ, а сам поселок Зайцево на северной окраине Горловки — прифронтовой и уже многие месяцы живет под постоянными обстрелами ВСУ.

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