Внешний фактор

Евсей Васильев, доцент кафедры международной безопасности РГГУ, опубликовал большую статью о текущей ситуации в Сирии. Он считает, что конфликт в этой стране уже давно вышел за рамки регионального формата. Несколько стран на территории Сирии открыто решают свои геополитические задачи под предлогом борьбы с международным терроризмом. Цели этих стран не совпадают.

Победа может достаться той коалиции, которая просуществует дольше. Вашингтон фактически перечеркнул возможность компромисса с Россией, сорвав не первое по счету перемирие. Ранее, как считается, Москва предотвратила американское вторжение в 2013 году, выступив влиятельным посредником в процессе ликвидации сирийского химического оружия. В процессе реализации этого соглашения российская и американские стороны были согласны с военным невмешательством в сирийский конфликт и разрешением противоречий политическими методами. Однако, как только американцы добились своей локальной политической цели в Сирии, они переключили внимание руководства РФ на события на Украине.

Пока Москва наблюдала государственный переворот в Киеве и реагировала на его последствия, американская сторона обучала и оснащала так называемую сирийскую оппозицию. Когда военно-политический «таран» против сирийской власти был подготовлен, американская администрация заявила о начале операции против ИГИЛ (организация запрещена в России) «Непоколебимая решимость». Это произошло в разгар войны в Донбассе в августе 2014 года. Пентагон и не думал спрашивать разрешения у Совбеза ООН и сирийского правительства, нанося свои удары. Еще через месяц последовало решение, озвученное президентом Обамой о создании международной коалиции, в которую тут же записались 60 стран мира. Таким образом, они продемонстрировали, что американское право силы стоит для них гораздо выше, чем Устав ООН.

Американская коалиция действовала настолько «эффективно», что к моменту начала операции ВКС РФ 30 сентября 2015 года, разного рода «повстанцы» и террористы контролировали уже примерно 70% территории Сирии. Однако затем в результате ударов российской авиации произошел перелом, террористы понесли потери и начали отдавать то, что было захвачено в процессе «борьбы с терроризмом» американской коалицией. Именно решительные действия Москвы позволили сохранить в Сирии власть, действующую на основе конституции.

В результате ударов ВКС РФ и наступательных действий сирийской армии американская сторона стала обсуждать (и настаивать) на реализации режима прекращения огня. Как только американские официальные представители признали, что ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» (организации, запрещенные в РФ) не попадают под режим прекращения огня, российская сторона свернула свою воздушную операцию, оставив на территории Сирии лишь небольшой вспомогательный контингент. Однако, прекращение огня вновь оказалось политическим блефом. Оно стало соблюдаться лишь сирийской правительственной армией, но не боевиками. Террористы усилились вооружением, боеприпасами, произвели пополнение и осуществили перегруппировки.

После того, как Сирийская армия вышла из режима прекращения огня после продолжающихся регулярных обстрелов, 17 сентября 2016 года самолеты Австралии и Дании из состава американской коалиции нанесли «по ошибке» удары по позициям сирийской правительственной армии. Было убито около сотни военных, а боевики ИГИЛ перешли в наступление и заняли разбитые позиции. Характерно, что боевики в ходе своего наступления использовали системы залпового огня, артиллерию и танки до которых не было никакого дела командованию американской коалиции.

Спустя 2 дня после удара по сирийской армии был атакован гуманитарный конвой ООН и «Красного полумесяца». Американская сторона, не имея каких-либо доказательств, обвинила в уничтожении конвоя Россию. В Москве оценили разгром конвоя как провокацию. Ситуация в Сирии в очередной раз была заведена в политический тупик, в котором американская сторона стала напрямую запугивать руководство России. Это и угроза новых экономических санкций и вероятные террористические акты боевиков на территории России и международный суд за «военные преступления».

Таким образом, американская администрация показала, что ведет дела со своими оппонентами в стиле вестерна. Если противник побеждает в военном смысле, тогда его усаживают за переговоры, чтобы поиграть «в шахматы». На этом шахматном военно-политическом поле все фигуры американского противника ходят как пешки, а все американские фигуры ходят как ферзи. Однако, если американский оппонент умудряется не проигрывать, тогда американская администрация сметает все фигуры с доски и объявляет, что партия окончена. Дальше начинается истерика и «ковбой» хватается за кобуру, посматривая за реакцией противника.

Основой для поддержки терроризма в Сирии является внешний фактор. Администрация США просто «крышует» террористов в Сирии, потому что стратегически не заинтересована в стабилизации на Ближнем Востоке. Свое глобальное лидерство Соединенные Штаты способны осуществлять лишь за счет политических средств и войны на своих условиях. Американская экономика в стабильном состоянии не способна обеспечивать роль мирового лидера, даже, несмотря на то, что доллар функционирует как мировая валюта – посредник.

Первая и вторая мировые войны вывели США в число главных государств - лидеров, а распад колониальной системы и Советского Союза обеспечили американскую гегемонию. Однако в состоянии затишья американская экономика стала проигрывать Евросоюзу и Китаю. Новая «мировая война с терроризмом» и новая «холодная война с Россией» призваны в очередной раз оживить «американскую машину». Американская администрация не готова мириться с равными правами прочих государств и активно демонстрирует, что готова «бить посуду».

Поведение руководства США для российских граждан можно считать более откровенным, чем это было ранее. Теперь-то все реально убедились, что маски сброшены. С сильной самостоятельной Россией американское руководство смириться не сможет при любых раскладах. Даже в случае «ущербной» российской экономики в интересах доллара.