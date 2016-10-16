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Тайник с боеприпасами найден на территории Луганской народной республики

опубликовано vinodelov в Вс, 16/10/2016 - 20:31 Новость: тема тэги гео
Боеприпасы
Согласно сообщению Министерства государственной безопасности ЛНР, пограничный отряд Республики обнаружил тайник с боеприпасами на участке пограничной заставы «Пархоменко», в районе села Кружиловка, что на берегу реки Северский Донец. Из тайника изъято 8 выстрелов к подствольному гранатомету ВОГ-25.

Кроме того, в районе села Кружиловка, задержан гражданин Украины, который нелегально переплыл Северский Донец. За незаконное пересечение Государственной границы в отношении этого гражданина составлен протокол административного правонарушения.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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