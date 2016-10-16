В Минздраве Украины планируют реанимировать здравоохранение за счет страховой медицины, так как нет денег

Со следующего года Украина начнет переходить на страховую медицину и, как уверяют в Министерстве здравоохранения, часть услуг для украинцев станет бесплатной, так как за них заплатит государство. Какие именно эти услуги — пока неизвестно, однако в случае болезни страховка должна была бы покрыть консультацию, анализы и даже лекарства.

В 2017 году вся больная украинская медицина получит дозу сильнодействующего препарата — медицинскую страховку. Удовольствие это дорогое, впрочем в Минздраве планируют четко разработать правила игры.

«Министерство обнародует, какие услуги будут предоставляться за деньги, а какие — бесплатно, при наличии страховки», — говорит эксперт «реанимационного пакета реформ» Александр Ябчанка. На реформу медицины и внедрение страхования идут и сами медики.

«Я заинтересована в том, чтобы у меня зарплата была от объема выполненных работ. Я работаю лаборантом, конечно мне выгоднее будет сделать более сотни анализов в день и получить достойную оплату, 40 анализов в день и оплату по ставке», — утверждает врач-лаборант столичной больницы Елена Андрющенко.

Сейчас же каждый, кто попадает в любую больницу любого региона, получает список лекарств, которые надо приобрести самостоятельно. Шприцы, растворы, системы и т. д. — все это пациенты покупают сами. Только в прошлом году украинцы принесли в аптеки 46 млрд. гривен, в то же время государство потратило на лекарства в десять раз меньше.

То, что украинская медицинская отрасль тяжело больна, признают все: и врачи, и их пациенты, и чиновники. По словам заместителя и.о. министра здравоохранения Павла Ковтонюка, страховая медицина на Украине заработает со следующего года, изменения в первую очередь коснутся семейных врачей, педиатров и терапевтов.

«Человек выбирает себе конкретного врача, государство определяет тариф за ведение одного пациента в течение года. Затем мы оплачиваем врачам труд, учитывая то, сколько людей заключили с ним соглашения», — объясняет механизм действия Павел Ковтонюк.

Пациенты взамен получат гарантированный социальный пакет, который оплатит государство. Что именно будет в него входить — пока не разглашают, впрочем по предварительной информации, страховой полис будет покрывать раннюю диагностику болезней, профилактику и медикаменты. На практике это означает, что пациенту больше не придется платить 50 грн. за рентген или 150 грн. за УЗИ, а стоимость лекарств, которые человек приобретает в аптеке, компенсирует государство.

«Врач уже не сможет назначить пациенту какой-то „фуфломицин“, то есть ненужный препарат. Даже если он его назначит, то государство за такое рассчитываться не будет», — отмечает эксперт «реанимационного пакета реформ» Александр Ябчанка.

Планируется, что деньги на счет медиков будут поступать напрямую из государственного бюджета через Национальное агентство медицинского страхования, а универсальный страховой полис получат все без исключения граждане.

Изменения также коснутся специализированных больниц. С 2017 году они будут вычислять стоимость услуг, будут оптимизировать штат и фонды, то есть сокращать количество койко-мест. И уже потом всех переведут на страховую медицину.