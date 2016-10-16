Американский беспилотник провёл разведку Крыма и Донбасса

Об этом сообщили западные информационные порталы, которые специализируются на наблюдении за передвижением военной авиации.

Согласно их сообщениям, в субботу, вечером, 15 октября, стратегический разведывательный беспилотник США PRQ-4 Global Hawk совершил полёт над акваторией Чёрного моря вблизи российской границы. БПЛА приблизился к российской границе с украинской стороны Чёрного моря. По предварительным данным, он собирал разведывательную информацию о полуострове Крым и Донбассе.

После облёта российской границы на высоте около 15 тысяч метров летательбный аппарат вошёл в воздушное пространство Украины в район Николаевской области, пролетел через Кировоградскую и Винницкую области Украины, Молдавию, Румынию, Болгарию и сел в Греции.

Беспилотник PRQ-4 Global Hawk способен вести разведку на глубину до 300 километров, находясь на высоте 15–18 тысяч метров.