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Киевские силовики обворовали посетителей ночного клуба в Харькове

опубликовано vinodelov в Вс, 16/10/2016 - 21:30 Новость: тема тэги гео
СБУ

Об этом сообщила участница вечеринки юристов, которые отмечали свой профессиональный праздник в ночном клубе. Вот ее рассказ: «День юриста, все гуляют, отдыхают, и чудесным образом СБУ Киева посетило это замечательное заведение с обыском. Лично у меня вытащили 300 евро, у администратора — 2000 грн., пропали объективы у фотографа, не считая много других вещей и денег! При обыске не впускали в гримерку, вещи осматривали без присутствия хозяев и понятных. Спустя три часа, когда я зашла и обнаружила пропажу денег, а сестра — пропажу iPhone 6, начался скандал. Но минут через 30 iPhone чудесным образом нашелся. Представители СБУ вели себя некорректно — маты, психи»…

Когда под утро, наконец, в клуб прибыли полицейские, участникам вечеринки все-таки вернули объективы от фотоаппаратов и остальные вещи. Однако, пропавших денег так и не нашли. В Харьковском областном управлении СБУ не отрицают: в клубе ночью работали их коллеги из Киева, однако комментировать скандальную ситуацию не стали.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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