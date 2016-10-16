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В Донецке убит легендарный Арсен Павлов, известный под позывным «Моторола»

опубликовано vinodelov в Вс, 16/10/2016 - 22:46 Новость: тема тэги гео
Моторола

Убийство произошло вечером 16 октября. В лифте дома, где проживал Арсен Павлов с семьей, сработало взрывное устройство. Взрыв произошел, когда «Моторола» вошел в лифт, чтобы подняться к себе домой.

«По предварительным данным „Моторола“ погиб в результате террористической работы украинской ДРГ. При возвращении домой, в лифте сработало дистанционное взрывное устройство», — сообщили в минобороны ДНР.

Это уже не первое покушение на Павлова, легендарного командира батальона «Спарта» пытались взорвать в июне 2016 года в центре Донецка. Это боевое подразделение принимало участие в обороне Славянска от украинской армии, в боях за Иловайск, в затяжной осаде и дальнейшем успешном штурме Донецкого аэропорта.

Арсен Павлов

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моторолла

опубликовано Гость (не проверено) в Вс, 16/10/2016 - 23:13

в городе военное положение.дом под охраной-круглосуточно.вопрос?кто подложил взрывчатку?про укр-дрг -ответ не правильный!

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