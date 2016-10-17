Сводка событий в Сирии за 16 октября 2016 года

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно больше стран мира было вовлечено в процесс мирного урегулирования в Сирии. Об этом он заявил по итогам саммита БРИКС. Путин отметил, что представители РФ «всегда готовы говорить со всеми» и заинтересованы в вовлечении как можно большего количества стран в процесс сирийского урегулирования.Особенно Путин упомянул в этом контексте «крупную и великую державу» Францию. В частности, Путин упрекнул официальный Париж за то, что Франция входит в «группу друзей Сирии», но проявляет крайне мало интереса к процессу мирного урегулирования. «Мы помним, был момент, когда авианосец «Шарль Де Голль» подошел к берегам Сирии и вроде мы договорились о совместной работе, но через пару дней он развернулся и ушел в сторону Суэцкого канала, и что? О чем говорить-то?» — напомнил российский президент.

Лидеры стран БРИКС по итогам восьмого саммита приняли итоговую декларацию, в которой выразили беспокойство по поводу происходящего в Сирии. Они призвали к необходимости мирного завершения конфликта через национальный диалог и политический процесс к 2017 году на основе Женевского коммюнике 2012 года и резолюций Совета Безопасности ООН 2254 и 2268, принимая во внимание чаяния и стремления всех слоев сирийского общества.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что сирийский кризис принял в Организации Объединенных Наций характер кризиса планетарного масштаба. В частности, всемирная организация обеспокоена ситуацией в восточном Алеппо. «В ближайшем будущем будет очень остро стоять сирийский вопрос. Сирийский кризис и, в частности, то, что происходит вокруг восточного Алеппо, приняло в ООН характер кризиса планетарного масштаба», - сказал дипломат. При этом Чуркин выразил надежду на то, что усилия, предпринимаемые российской дипломатией, дадут какой-то результат, и в итоге удастся продвинуться к политическому урегулированию и прекращению насилия в САР.

Госсекретарь США Джон Керри заявил на встрече по Сирии в Лондоне, что перемирие в САР достижимо с трудом, так как партнеры якобы не доверяют Москве и ее действиям в Алеппо.

По его словам, в разных странах полагают, будто бы Россия «пытается добиться решения проблемы в Алеппо таким же способом, как в Грозном». Когда Керри попросили уточнить, что он имеет в виду, он пояснил, что речь идет о якобы «неизбирательных бомбардировках» столицы Чечни.

Госсекретарь США также заявил, что Россия и президент Сирии Башар Асад «не решат проблему терроризма, захватив Алеппо». По мнению Керри, некоторые другие страны продолжат подготовку террористов и будут посылать их в Сирию. Таким образом, подытожил Керри, решение сирийской проблемы лежит в дипломатической плоскости.

Керри не исключил введения новых санкций в отношении России в ответ на ситуацию в Сирии. "Мы рассматриваем дополнительные санкции, и президент Обама не перестал рассматривать никакие возможности на этом этапе", – заявил Керри, отвечая на вопросы относительно возможности военной операции в Сирии. "Мы определимся в течение нескольких ближайших дней в контексте проводящийся дискуссий", – отметил он.

В конференции по Сирии в Лондоне кроме США принимали участие министры иностранных дел Великобритании, Франции, Саудовской Аравии и Иордании. Также были представлены Германия, Италия, ОАЭ, Турция и ЕС.

Военная операция стран НАТО в Сирии будет проблематичным решением, необходимо довериться дипломатическим методам, считает глава британского МИДа Борис Джонсон. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Джоном Керри. По мнению главы МИД Соединенного Королевства, страны Запада не готовы в данный момент к силовому сценарию. «Чтобы прийти к решению, мы должны задействовать те инструменты, которые у нас имеются. Это дипломатия, которая является наиболее сильным оружием, которое есть у нас на данный момент», — заявил Джонсон. Впрочем, он не исключает никаких вариантов урегулирования сирийского конфликта.

Анкара рассчитывает создать в ходе операции «Щит Евфрата» на севере Сирии зону безопасности глубиной 45 километров, заявил министр обороны Турции Фикри Ышык. «В рамках операции «Щит Евфрата» на сирийской территории вдоль границы с Турцией от террористической группировки «Исламское государство» очищен участок протяженностью 90 километров и глубиной 20 километров. ВС Турции намерены вклиниться в расположение террористов еще глубже – на 45 километров. Мы создадим зону безопасности на севере Сирии и ликвидируем таким образом угрозу нашей территории», – заявил он.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon приблизился к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус, а также совершил подлет к району Средиземноморья, где, предположительно, находятся корабли постоянного оперативного соединения ВМФ России, прикрывающие российские объекты в Латакии и Тартусе.

Подлеты американских самолетов к российским кораблям и объектам на сирийском побережье приобрели рутинный характер и происходят по два-три раза в день. На этот раз Poseidon приблизился к пункту в Тартусе на 100 км.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 799. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 49 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (24), Дамаск (18), Латакия (2), Хама (4) и Деръа (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Указом президента Сирии Башара Асада новым губернатором провинции Хасака назначен Джаиз Савада аль-Хамуд аль-Муса.

Алеппо. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из противотанковых управляемых ракет, минометов и стрелкового оружия в провинции Алеппо обстреляли н.п. Азизи и позиции правительственных войск в районе населенного пункта Эль-Сальхине, кварталы Эль-Машарка и Хай-эль-Антари в городе Алеппо.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из РСЗО кустарного производства, ствольной артиллерии, гранатометов, противотанковых управляемых ракет, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Джандуль, Бакиртая, кварталы Ариан, Сулейман-Халяби, Шейх-Абу-Бакр, Хай-эль-Антари, Салах-ад-Дин, Шейх-Максуд, Аль-Майдам, позиции правительственных войск в районах кварталов Рамуси, «1070», Лерамон, военной академии Эль-Асад, крепости Карьят-Халаб, цементного завода и торгового центра «Кастелло».

В результате обстрела квартала Сейид Али, погибли 2 женщины и еще 16 человек получили ранения.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Палестинское подразделение "Аль-Кудс" ведет бой в северо-восточной части города в окрестностях дорожной развязки Джандул.

102-я бригада Республиканской Гвардии САА очистила от боевиков территорию нескольких промышленных предприятий, расположенных к югу от дорожной развязки.

В социальных сетях появились сообщения о продвижении САА в районе 1070. Сообщается, что 70-80% района контролируется правительственными войсками.

САА продвинулась в районе Салах Альгама.

Идут тяжелые бои в квартале Шейх Саид.

Также идут бои в районах Аль-Меджбаль, Аль-Брейдж, м жилищного комплекса Ханану.

Продолжается наступление протурецких боевиков в рамках операции «Щит Евфрата» на севере провинции. При поддержке ВС и ВВС Турции ССА зачистила от боевиков террористической группировки «Исламское государство» город Дабик и район Соран с н.п.- Sunbul, Аль-Salihiyah, Hawar Al-Nar, Ghaytun и Irsha. Наступление развивается в направлении города Аль-Баб.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила две тактические единицы ИГ. У города Манбидж - тактическую единицу и боевую позицию ИГ.

Латакия. Жителям населенного пункта Ситт-Мархо осуществлена выдача продуктов питания общим весом около 1,2 тонны.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из противотанковых управляемых ракет, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Тубал и Раша.

Хама. Террористы обстреляли населенный пункт Каукаб, позиции правительственных войск в районе населенного пункта Скандария и железнодорожной станции в населенном пункте Нарб-Нафса.

«Tiger Forces» взяли н.п. Маардес и Al-Iskenderiyah (Фото 2). Боевики джихадистских группировок "Абна аш-Шам" и "Свободная сирийская армия" начали контратаку н.п. Маардес.

Хомс. Авиация коалиции у города Пальмира уничтожила тактическую единицу, автомобиль и тяжелый пулемет ИГ.

Дамаск. Около 1,5 тонн продуктов питания передано жителям н.п. Харжали.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из противотанковых управляемых ракет, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Хараста и Арбил, позиции правительственных войск в районе населенного пункта Мазар-Абу и родника Айн-Агуб.

Также обстрелам прочих террористов подверглись населенные пункты Хауш-Насри, Нашабия, школа медицинской службы в населенном пункте Хараста, спортивная площадка, текстильная фабрика, позиции правительственных войск в населенном пункте Джобар, фермы в населенном пункте Бала-Эль-Кадима и больница Ибн-Эль-Валид в населенном пункте Эр-Рихан.

Войска Сирийской Арабской Армии продолжили наступление в районе Западная Гута, атаковав город Хан-аш-Ших вблизи недавно освобождённого посёлка Дирхабия. Идут бои на юго-восточной окраине и на юге Хан-аш-Шиха.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Джаба.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Абу-Камаль разрушила маршрут поставок ИГ. У города Дейр-эз-Зор также уничтожен маршрут поставок ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Ракка уничтожила три маршрута поставок и транспортное средство ИГ.