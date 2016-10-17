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США готовят России Балканский фронт

опубликовано alex1943 в Пнд, 17/10/2016 - 09:57 Новость: тема тэги гео
anakonda
Чтобы ещё более осложнить положение России Америка готова открыть ещё одну «горячую точку», - сообщает влиятельное информационное агентство «Статфор». На этот раз – на Балканах, а именно в непризнанной Республике Сербской (Босния), где президент здешних сербов Милорад Додик обвиняется в «слишком большой любви к России», мол, ставит памятники русским ополченцам, русским царям. Но главное – наотрез отказывается принимать западный протекторат.

В мае нынешнего года США уже пытались устроить в Республике Сербской майдан. Завезли туда сотни боевиков из соседних республик бывшей Югославии. Но народ откликнулся на патриотические лозунги своего президента и переворот захлебнулся.

Теперь, утверждает «Статфор», сербов снова будут ломать, но уже открыто и максимально кроваво, чтобы вынудить русских вступиться за них и втянуться в новый конфликт. А потом подвергнуть Российскую Федерацию не просто новым санкциям, но настоящему удушению.

Американская «Анаконда» не спит!


Василий Семёнов

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