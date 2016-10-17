Лучшее шампанское к Новому году

Крымское шампанское, изготовленное на винзаводе «Новый свет» эксперты признали лучшим в Российской Федерации. Оно завоевало первое место в конкурсе «Кубка Союза виноградарей и виноделов России-2016».

И хотя конкурс проходил в Абрау-Дюрсо на шестом Всероссийском саммите виноделов, победа всё же досталась не всемирно известной марке «Абрау-Дюрсо», а «Новому свету». Причём, в номинации «классические игристые вина». Очень важно, что качество российских вин оценивалось судьями международного класса – по большей части профессиональными дегустаторами напитков, приехавших из-за рубежа – «сомелье». Их восхитили вкусовые качества крымского вина.

Виноделов Крымского полуострова можно поздравить с этим успехом. Ведь виноделие здесь начало быстрее развиваться после возвращения Крыма в состав России. А лучшее шампанское страны станет отличным подарком россиянам к новогоднему столу.