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Лучшее шампанское к Новому году

опубликовано alex1943 в Пнд, 17/10/2016 - 10:18 Новость: тема тэги гео
shampan
Крымское шампанское, изготовленное на винзаводе «Новый свет» эксперты признали лучшим в Российской Федерации. Оно завоевало первое место в конкурсе «Кубка Союза виноградарей и виноделов России-2016».

И хотя конкурс проходил в Абрау-Дюрсо на шестом Всероссийском саммите виноделов, победа всё же досталась не всемирно известной марке «Абрау-Дюрсо», а «Новому свету». Причём, в номинации «классические игристые вина». Очень важно, что качество российских вин оценивалось судьями международного класса – по большей части профессиональными дегустаторами напитков, приехавших из-за рубежа – «сомелье». Их восхитили вкусовые качества крымского вина.

Виноделов Крымского полуострова можно поздравить с этим успехом. Ведь виноделие здесь начало быстрее развиваться после возвращения Крыма в состав России. А лучшее шампанское страны станет отличным подарком россиянам к новогоднему столу.


Василий Семёнов

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