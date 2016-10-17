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Убийством Моторолы Порошено объявил войну Донбассу

опубликовано alex1943 в Пнд, 17/10/2016 - 10:21 Новость: тема тэги гео
Pawlov
Именно как объявление войны Донбассу расценил подлое убийство командира «Спарты» Моторолы глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко: «Сегодня вечером погиб мой близкий друг Арсений Павлов с позывным «Моторола». Убит когда ехал в лифте к своей семье… В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, которые позволят нам выяснить не только заказчика, но и исполнителей. Никакой пощады им не будет. Детей погибшего мы вырастим».

Далее глава Республики сказал: «Я так понимаю, Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну? Теперь ждите. Хватит, натерпелись, наобещались».

Хочется верить, что убийцы одного из лучших командиров ополчения получат за свои преступления достойное возмездие. И вообще ответ Республики Киеву будет ассиметричным.


Василий Семёнов

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