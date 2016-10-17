Организатор убийства легендарного командира «Спарты» установлен

Как пишут СМИ, имя организатора убийства известного командира ополчения ДНР Арсена Павлова, известного по прозвищу «Моторола», уже установлено. Такое заявление сделал глава народной республики Александр Захарченко.

«На сегодняшний момент проводятся следственные мероприятия, которые позволят нам выяснить не только того, кто заказал, мы уже, кстати, об этом знаем, а кто исполнил это убийство. Никакой пощады вам не будет, поверьте», — заявил глава Донецкой народной республики. Имя заказчика он называть не стал.

Напомним, командир отряда ополчения «Спарта» погиб вместе со своим охранником в результате взрыва в лифте одного из жилых домов в Донецке. После того, как МВД Украины объявило об «уничтожении» Моторолы, глава ДНР заявил, что убийство командира ополчения означает войну, объявленную Киевом Донбассу.

Но война, собственно и не прекращалась, а за последний месяц ВСУ практически каждый день предпринимали попытки прорвать линию фронта и всегда уползали на свои позиции. Часто раненных и убитых оставляли на территориях ДНР.