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Боевая обстановка на фронтах ДНР обостряется

опубликовано alex1943 в Пнд, 17/10/2016 - 11:10 Новость: тема тэги гео
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Сегодня националисты предприняли попытку прорвать фронт в районе населенного пункта Ленинское на юге независимой Донецкой народной республики, в настоящее время идет бой, заявил журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"Сегодня противник в районе населенного пункта Ленинское после артиллерийской и минометной подготовки с 08.00 (совпадает с мск) предпринял очередную попытку силами до роты атаковать наши позиции. Сейчас идет бой, противник несет потери", — сказал представитель оборонного ведомства.
По сообщению Минобороны в атаке также участвуют нацбатальон "Азов" и иностранные наемники.

А глава районной администрации Юрий Будрин сообщил, что минувшей ночью фашисты обстреляли прифронтовой поселок Старомихайловка Кировского района Донецка. «Сегодня ночью обстрелу подвергся поселок Старомихайловка. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала

Вчера, начиная с 22.00 в Калининском районе Донецка были слышны взрывы со стороны Ясиноватского блок-поста и Червоногвардейского района Макеевки. Около 7 часов утра обстрелы прекратились. Сообщают жители.

Накануне заместитель командующего оперативным командованием ДНР сообщал, что украинская армия за прошедшие сутки 478 раз обстреляла прифронтовые территории ДНР. Ситуация обостряется по всему фронту

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