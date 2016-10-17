Украинский посол в Великобритании даёт советы королеве

Патриарх УПЦ МП Кирилл находится в Великобритании с четырехдневным визитом. Поездка была приурочена к 300-летию присутствия русского православия на Британских островах. В 1716 году при российской императорской миссии в Лондоне появился Успенский приход.

В ходе визита патриарх освятил крупнейший русский храм Лондона — Успенский кафедральный собор после реконструкции и провел в нем Божественную литургию. На торжествах присутствовали архиепископ Кентерберрийский Джастин Уэлби, принц Майкл Кентский, имеющий родственные связи с династией Романовых, и другие высокопоставленные лица, члены парламента, послы. Ожидается, что патриарх встретится с королевой Великобритании Елизаветой II.

Украинское посольство решило, что вправе критиковать королеву за намерение встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко заявила, что патриарх Кирилл – "бывший агент КГБ", который поддержал "российскую агрессию". Дипломат заявила, что приглашение Елизаветы Кирилла "рискует узаконить российскую внешнюю политику в глазах всего мира". По мнению Галибаренко, "патриарх Кирилл – защитник интересов Кремля", сообщает авторитетное издание «Times».

В ответ в МИД Британии заявили, что «встреча является частью обязанностей королевы как главы Англиканской церкви и является оправданной для признания общей истории и связей», поясняет «Times».

Посол Украины в Великобритании, похоже, страдает манией величия, советуя королеве Великобритании уклоняться от своих обязанностей. Почаще ей следовало бы в дипломатические «святцы» заглядывать, чтобы знать порядок протокольных мероприятий, которые обязаны соблюдать в Великобритании. Или Порошенко стоило бы отозвать посла на «курсы повышения квалификации», пусть подучит дипломатическую «матчасть»