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Монашество не мешает иерархам украинской автокефальной церкви во время поста танцевать в баре с девочками

опубликовано alex1943 в Пнд, 17/10/2016 - 13:12 Новость: тема тэги гео

Украинская автокефальная православная церковь считается третьей по количеству прихожан после Украинской Православной церкви Московского патриархата и неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата. После того, как предстоятели УАПЦ и церкви раскольника Филарета освящали украинских националистов на войну с народом Донбасса, событие произошедшее с иерархом Украинской автокефальной православной церкви архиепископом Мстиславом вполне закономерно.

Мстислав с товарищами, называть и братьями, как принято в православии, язык не поворачивается, оскандалился на видео, где был замечен в компании девушек в ночном клубе Тернополя. Пост дружно и весело под танцы с девушками проводила компашка в составе: настоятель церкви Рождества Христова в Тернополе отец Игорь Семирозум, казначей этой же церкви протоиерей Владимир Герасимчук и иподиакон Виталий Окунский, ну и архиепископ Мстислав во главе. Повеселились ребята «на славу»

Соответствующую видеозапись опубликовала ТСН. Среди прочего, на видео заснята драка между подчиненными Мстислава и посетителем. Сначала удар мужчине нанес казначей церкви, затем его ударил иподиакон. А после того уже и сам Владыка начал наносить мужчине удары.

Между тем, на видеозаписи видно, что Мстислав пытается успокоить своих подчиненных, пытается им что-то объяснить. Позже в комментарии Телевизионной службе новостей архиепископ отрицал и факт драки, и то, что он присутствовал в клубе. Но зато все это подтвердила полиция.

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