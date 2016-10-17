Курсом на прямое столкновение

Американская администрация накануне президентских выборов в США демонстрирует намерение пойти на прямое военное столкновение с Россией. Это звучит как в теме Сирии, так и в теме НАТО на Украине. Создав несколько постоянно действующих «воронок хаоса» на Ближнем Востоке и в восточной Европе (Косово и Украина), американцы цинично обвиняют во всех бедах Запада Россию. Таким образом, курс на разрушение «российского режима» является для США текущей генеральной линией.

Кроме того, очень рискуют и другие «региональные режимы». Это касается в первую очередь Турции, Ирана и Саудовской Аравии. События в Сирии запад всячески пытается перенаправить по Ливийскому сценарию. Только территориальная близость Ирана, принципиальная позиция России в Совбезе ООН, военная и техническая помощь законному правительству Сирии не позволяют реализовать «ливийскую программу» в Сирии.

Между тем, «ливийская программа» населению Ливии принесла совсем не то, что обещала. Страна погружена в гражданскую войну, а беженцы, как только могут, перебираются в Европу. Нечто похожее наблюдается в еще одной стране, куда американская армия принесла «демократию» - в Ираке. «Американские колонизаторы» ведут себя везде одинаково, сначала они разрушают до этого стабильные государства (СССР, Югославия, Ирак, Ливия), а затем под лозунгом демократии и рынка население банально грабят (в смысле реальных доходов и ресурсов). Это на некоторое время поддерживает систему, а потом происходит «рэбрендинг» - повторения.

То, что происходит в отношении Российской Федерации можно считать рэбрендингом «Холодной войны» с перспективой нового «Карибского кризиса». Что же предлагается в случае американской политической победы? В мире устанавливается фактически «неорабовладельческая система» группы привилегированных стран под вывеской всеобщей демократии, свободы и гуманитарных ценностей. Возможно, что такой порядок уже установлен (с распадом СССР), но просто о нем пока открыто не сообщили. Пока же ведется «гибридная война» против трех более-менее самостоятельных стран: Ирана, России и Китая.

Тем временем, так называемый «исламский терроризм» и миграция используются в качестве инструментов для «взлома» все новых и новых территорий. Роль миграции в этом процессе еще слишком недооценена. То есть, здесь сначала создается «конкурентная среда», а затем идет политическая игра на противоречиях местного населения и разрастающихся диаспор, которые хотят все большего и большего влияния. Государства на этом фоне борются не с причинами, а со следствиями.

Неконтролируемую миграцию следовало бы считать предпосылкой возникновения стратегической нестабильности в стране или регионе просто по факту. На что конечно не обращается серьезного внимания, потому что это «не толерантно» или "не выгодно рынку". Между тем, именно так создаются предпосылки для будущего обострения. Дело в том, что как только «гости» достигают определенного порога численности, они могут претендовать уже на большие политические права, а в некоторых случаях и на культурно-политическую автономию. Противоречия могут привести к «ситуации в Алеппо», где разные кварталы воюют друг с другом.

Глобализация, если кто не понял, это не общий рынок и общие демократические ценности. Глобализация – это разделение на вечных господ и вечных рабочих, где первые как хотят, так и помыкают последними. Вот за это и ведет борьбу американская администрация как мировой таран этого политического процесса. Именно поэтому все более-менее самостоятельные страны на западе и относят к «автократиям» и «тираниям». Вне зависимости от их идеологии и степени вовлеченности в мировой рынок и западные «демократические свободы».