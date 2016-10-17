В "Народном фронте" заволновались после известия об убийстве Моторолы

Во время заседания согласительного совета руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак не исключает, что убийство Моторолы могут использовать как повод для организации террористических актов в Киеве и на остальной территории Украины, сообщает Укринформ.

"Убийство Моторолы может быть использовано как повод для организации и проведения террористических актов как в Киеве, так и на остальной территории Украины. Поэтому фракция "Народного фронта" обращается к Службе безопасности Украины с призывом усилить антитеррористические мероприятия и гарантировать спокойствие и безопасность граждан", - сказал Бурбак.

Тем временем, информацию о гибели "Моторолы" подтвердили в МВД и СБУ Украины.

В частности, спикер МВД Артем Шевченко заявил вечером 16 октября: "Террорист Арсений "Моторола" Павлов - уничтожен".

В свою очередь советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина" отметил: "Могу подтвердить информацию об убийстве Арсена Павлова".

"Могу подтвердить информацию, что человека, который совершал преступления против целостности Украины и фактически был нами объявлена в розыск, убит сегодня в жилом доме", - добавил Тандит.

Стиль этих двух заявлений, озвученных главными силовыми структурами Украины, уже свидетельствует об их причастности к этому теракту.