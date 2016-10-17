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В "Народном фронте" заволновались после известия об убийстве Моторолы

опубликовано alex1943 в Пнд, 17/10/2016 - 13:44 Новость: тема тэги гео
Burbak
Во время заседания согласительного совета руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак не исключает, что убийство Моторолы могут использовать как повод для организации террористических актов в Киеве и на остальной территории Украины, сообщает Укринформ.

"Убийство Моторолы может быть использовано как повод для организации и проведения террористических актов как в Киеве, так и на остальной территории Украины. Поэтому фракция "Народного фронта" обращается к Службе безопасности Украины с призывом усилить антитеррористические мероприятия и гарантировать спокойствие и безопасность граждан", - сказал Бурбак.

Тем временем, информацию о гибели "Моторолы" подтвердили в МВД и СБУ Украины.
В частности, спикер МВД Артем Шевченко заявил вечером 16 октября: "Террорист Арсений "Моторола" Павлов - уничтожен".

В свою очередь советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина" отметил: "Могу подтвердить информацию об убийстве Арсена Павлова".
"Могу подтвердить информацию, что человека, который совершал преступления против целостности Украины и фактически был нами объявлена в розыск, убит сегодня в жилом доме", - добавил Тандит.

Стиль этих двух заявлений, озвученных главными силовыми структурами Украины, уже свидетельствует об их причастности к этому теракту.

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