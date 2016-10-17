На Прикарпатье подросток ранил ножом учительницу украинского языка

На Прикарпатье в городе Долина во время занятия подросток нанес удары ножом своей репетиторше по украинскому языку. В полицию с сообщением обратилась соседка потерпевшей. Она рассказала, что во дворе их дома бегает подросток с ножом. Об этом сегодня, 17 октября, сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Выездом на место происшествия сотрудники следственно-опративнои группы установили, что несовершеннолетний 2002 г.р., житель одного из сел близ Долины по предварительной договоренности пришел на дополнительные занятия по украинскому языку к учительнице, которая живет в райцентре.

Находясь в помещении квартиры, парень неожиданно взял в руки кухонный нож и нанес им удары учительнице по лицу и в область спины. Пострадавшая автомобилем скорой медицинской помощи доставлена в районную больницу, где ей диагностировали множественные резаные и убойно-резаные раны лица, шеи, плеча и грудной клетки, травматический шок 1–2 степеней, носовое кровотечение.

Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители квалифицировали это преступление как умышленное нанесение средней тяжести телесных повреждений Уголовного кодекса Украины, однако, в ходе производства, переквалифицировали на ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Проводится следствие.

По делу назначено ряд экспертиз, в том числе и психиатрическая. В настоящее время пострадавшую, 1979 г.р., перевели на лечение в областную клиническую больницу.

Сейчас подозреваемый в указанном преступлении подросток находится дома под наблюдением и опекой родителей.