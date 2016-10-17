В Славянске составляют карту размещения спутниковых антенн

За неделю, которая завершилась 16 октября, телевизионную ретрансляционную вышку на горе Карачун так и не запустили. Вышку-ретранслятор еще с весны этого года восстанавливают по приказу киевской власти и лично президента Петра Порошенко. С восстановленной вышки в Киеве планируют возобновить трансляцию украинских телевизионных каналов на территории, подконтрольные ДНР и ЛНР.

Однако, как стало известно, к телевышке и к середине октября не были подсоединены все полагающиеся крепления и растяжки, не хватает и некоторых других деталей конструкции.

На мачте высотой 180 метров не установлены пока и сигнальные аэронавигационные огни. Между тем, по международным правилам эксплуатации высотных объектов, прожекторы, сигнализирующие пилотам самолетов и вертолетов о местах нахождения строений повышенной высотности, должны быть на любых зданиях и сооружениях, чья высота превышает 30 метров.

Отсутствие на телемачте аэронавигационного освещения уже привело к тому, что во вторник прошлой недели в вечерних сумерках в темный силуэт телевизионной вышки едва не врезался санитарный вертолет боевой авиации бывшей Украины. Машина выполняла срочный рейс из Изюма в Краматорск. Экипаж вертолета в последнюю минуту заметил, что летит прямо на теряющуюся в сгущавшейся темноте вышку, и успел резко свернуть в сторону.

Место восстановления вышки сейчас охраняет усиленный караул украинских военных. Ожидается, что достройка телевизионной мачты продолжится и в течение наступившей недели.

А пока телевизионный ретранслятор на горе Карачун не работает, украинское военное командование и оккупационная «военно-гражданская администрация Донецкой области» сильно озаботились влиянием «враждебных» телевизионных каналов на умы и души жителей Славянска. Многим из них никакая телевышка уже не нужна, так как на крышах своих домов или на балконах своих квартир люди давно установили спутниковые антенны. Причем, с момента начала оккупации Славянска украинской армией, количество абонентов спутникового телевидения в городе заметно возросло и продолжает увеличиваться. Владельцы спутниковых антенн спокойно смотрят зарубежные телеканалы, и в первую очередь, российские.

И теперь, чтобы знать, сколько в городе потребителей «вражеской пропаганды» и где именно они живут, городская власть Славянска вместе с «военно-гражданской администрацией Донецкой области» принялась за составление карты размещения на территории города спутниковых антенн.

Для составления такой карты, потрудиться придется немало. Ибо оккупационная власть своей политикой непрерывно способствует тому, что дома и квартиры, обзаведшиеся спутниковыми антеннами, уже сейчас располагаются по всему Славянску - от центра города до его самых отдаленных окраин.