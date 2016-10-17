ОБСЕ на украинских снайперов внимания не обращает

В находящийся на берегу Азовского моря поселок Широкино, который еще с весны этого года был брошен проживавшими там людьми, сейчас стали возвращаться некоторые местные жители. Это те люди, которым предстоящей зимой, кроме своего заброшенного жилья, деваться, попросту, некуда.

Поселок Широкино, как известно, был причислен к одной из зон взаимного отвода подразделений ВСУ и армии ДНР. Но из этого вышло то, что бойцы армии ДНР населенный пункт оставили, а украинские вояки туда вошли.

Сейчас основные позиции украинской армии придвинуты вплотную к Широкино с западной стороны от поселка. Территория самого населенного пункта, его улицы находятся под прицелом украинских военных.

Но те жители Широкино, которые вернулись домой, надеются все же, хоть как-то привести свое жилье в порядок к зимнему сезону. Однако в последние дни украинские вояки принялись стрелять по вернувшимся жителям поселка.

С позиций армии ДНР, находящихся восточнее Широкино, было замечено, что противник соорудил две дополнительные снайперские точки, с которых места жилой застройки поселка, так же, как и появляющиеся там люди, просматриваются довольно четко.

Преднамеренная, ничем не обоснованная стрельба по гражданскому населению, как известно, является грубым игнорированием международных правил ведения боевых действий.

Кроме этого, сознательно предпринимаемые обстрелы мирных людей, имеющих постоянное место жительства в прифронтовой зоне, или на «ничейной» полосе, не что иное, как такое же грубейшее нарушение Минских договоренностей о прекращении огня.

О действиях украинской стороны, продолжающей обстреливать гражданских лиц, пожелавших вернуться в свои дома, представители армии ДНР проинформировали наблюдателей ОБСЕ, наведывавшихся в район поселка Широкино 16 и 17 октября. Но миссия ОБСЕ снова сделала вид, будто она ничего не видит и не слышит.