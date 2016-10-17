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Грузинский гастарбайтер Сакварелидзе предлагает продать Администрацию президента Украины под гостиницу, а самого Порошенко выселить за город

опубликовано vinodelov в Пнд, 17/10/2016 - 15:09 Новость: тема тэги гео
Администрация президента Украины

На Украине есть множество громоздких государственных зданий, которые уже давно никому не нужны. На их содержание выделяется достаточно много средств или олигархи арендуют эту недвижимость за копейки. Для Нацбанка, Кабмина или Генпрокуратуры можно было бы выделить более функциональные помещения, а старые продать, получив таким образом средства для различных социальных проектов. Такое мнение высказал бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

То, что в Киеве здания Нацбанка, Кабмина или Генпрокуратиры размещены рядом друг с другом — проблема, которую необходимо решать. Ведь центр столицы и без того перегружен. Ко всему, потребности в таких помпезных зданиях уже давно нет.

«У нас остается много советских государственных зданий, которые довольно затратно содержать. Они абсолютно нефункциональные, ведь то пространство и стандарты, под которые их создавали, сегодня не нужны», — считает Сакварелидзе.

Поэтому эту недвижимость нужно продать с выгодой для государства. Например, нынешняя Администрация президента прекрасно подошла бы для пятизвездочного отеля. Зато само здание органа можно перенести куда-то за город. Кроме того, есть много ненужных государству зданий, которые бизнесмены арендуют за копейки.

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