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Британские банки заблокировали счета информационного агентства «Россия сегодня»

опубликовано alex1943 в Пнд, 17/10/2016 - 15:26 Новость: тема тэги гео
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Это событие осветила главный редактор Международного информационного агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем микроблоге в Twitter.

"Нам закрыли счета в Британии. Все счета. «Решение пересмотру не подлежит. Да здравствует свобода слова!" — написала она.

При этом в банке NatWest заявили, что не готовы вступать в обсуждение этого вопроса, однако не назвали конкретной причины, по которой заблокированы счета. В письме, полученном RT, говорится, что решение больше не предоставлять телеканалу услуги банк принял после "тщательного анализа". Теперь RT cледует выбрать другой способ проведения банковских операций — "не через компанию, являющуюся членом группы Royal Bank of Scotland", следует из документа.
Банк также сообщает о прекращении обслуживания кредитных карт. Счет окончательно закроют в декабре, а средства с него возвратят RT в виде чека.

Как прокоментировара ситуацию на страничке Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова, блокирование счетов RT свидетельствует о том, что "похоже, уходя из ЕС, Лондон оставил в Европе все свои обязательства по свободе слова".

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