На Украине призвали преодолеть вето на закон, который отменял «бессрочные контракты» в ВСУ

Депутаты Верховной Рады попытаются преодолеть вето президента на законопроект № 4689, который позволял карателям, которые в начале так называемой «АТО» заключили контракты «до завершения особого периода», разорвать их или заключить новые на определенный срок — 6, 12 или 18 месяцев. О праве военнослужащих разрывать бессрочные контракты и перезаключать их заявил народный депутат Тарас Пастух.

«Сегодня военным на Донбассе нужна надежда на то, что у них есть право выбора и право добровольно оставаться в Вооруженных силах. Как в свое время они добровольно оставили семьи и работу и пошли защищать страну», — заявил Тарас Пастух.

По его словам, норму о таких «особых» контрактах в сентябре 2013 года внесло правительство Азарова, ведь Януковичу требовалась контролируемая армия, где ни один контрактник не сможет разорвать контракт и из-за невыполнения приказа будет подпадать под уголовную ответственность.

«Сегодня уже новый президент накладывает вето на законопроект № 4689, отменяющий эту форму рабства военнослужащих», — отметил нардеп.

По его словам, президент поддался на манипуляции Генштаба, мол, в случае отмены бессрочных контрактов большинство карателей покинет зону карательной операции Донбасса и даст возможность более спокойно жить гражданам ДНР и ЛНР.

«Большинство боевиков ВСУ оказались со связанными руками: с неопределенностью своего статуса. И этим законом мы давали им право выбора. Но, к сожалению, президент его ветировал. Сегодня есть значительное недоверие к командованию Вооруженных сил. Поэтому военнослужащие и восстают против этой нормы», — отметил Тарас Пастух.

Поэтому, по его словам, народные депутаты должны преодолеть вето президента и дать карателям право заключать контракт на определенный срок.

Отметим, президент Петр Порошенко объяснил вето на упомянутый законопроект тем, что согласно этому документу, право на освобождение от военной службы в Вооруженных силах Украины одновременно получило бы около 57 тыс. военнослужащих, то есть 28% от утвержденной законом численности военных в 204 тыс. человек.

При этом, по его словам, реальные темпы принятия граждан Украины на военную службу по контракту (около 6 тыс. человек ежемесячно) не позволят в перспективе компенсировать количественные показатели уволенных карателей.