На Тернопольщине наркоман изнасиловал соседку «в обмен» на обогреватель

Сексуальным утешением отработала 41-летняя жительница села Новоселка, решив позаимствовать у соседа обогреватель. В отделение полиции потерпевшая обратилась еще 15 октября. Она заявила, что сосед, местный житель 1997 года рождения, открыто ее домогался. Все происходило в его доме.

По словам начальника местного отделения полиции Андрея Гожия, потерпевшая зашла к односельчанину, чтобы одолжить электрообогреватель. Мужчина согласился, но когда соседка уже собиралась выходить, он заявил, что за обогреватель нужно рассчитаться.

В качестве платы потребовал заплатить сексуальными утехами. Женщина всячески пыталась избежать такой платы, отказалась принимать электроприбор, но сосед не отступал и угрожал ей ножом.

Ему удалось запугать женщину и только после удовлетворения страсти мужчина позволил ей уйти. Потерпевшая обратилась в милицию и они сразу приехали на место происшествия.

Как стало известно, «поклонник» уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. В тот момент, как к нему зашла соседка, он находился в состоянии наркотического опьянения. При осмотре дома на чердаке полицейские нашли зеленые растения, похожие на «каннабис». Изъятое направили в экспертный центр для исследования.

Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Ему инкриминируют две статьи УК — 153 — насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом и 309 — незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.