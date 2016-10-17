Волынь готовится к размещению новых военных частей

5% валового национального продукта (ВНП) Украина направила на финансирование ВСУ в 2017 году. Одновременно местные администрации призывают обеспечить условия для расквартирования на Волыни новых воинских частей. Об этом шла речь во время оперативного совещания у председателя облгосадминистрации 17-го октября.

Как сообщил председатель ОГА Владимир Гунчик, на прошлой неделе состоялось заседание совета регионального развития при президенте Украины. По его словам, Порошенко акцентировал внимание на том, что повышение обороноспособности страны на 2017 год является задачей номер один. Так, правительство подало проект бюджета на 2017 год, в котором предусмотрели расходы на оборону в размере 5% валового национального продукта. Поэтому главной задачей является координация работы всех структур власти, оборонных предприятий, Минобороны, СБУ и местных администраций ради эффективного использования этих средств.

Речь идет также об эффективном использовании средств областного бюджета в рамках программы поддержки территориальной обороны и воинских частей, дислоцирующихся на территории Волынской области и которые закреплены как подшефные, создание условий для расквартирования новых частей, в частности, зенитно-ракетного полка во Владимире-Волынском.