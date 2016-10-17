Миссия МВФ - главного кредитора Украины - обещает вернуться в страну майдана 26 октября

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины: «С 26 октября ожидаем». Цель миссии - очередной пересмотр программы реформ, утвержденной в марте прошлого года.

Официальный Киев надеется получить очередной кредитный транш к декабрю 2016 года. Для его получения Украина должна будет представить модель реформы пенсионной системы, которую следует начать уже в 2017 году, модель запуска рынка земли (МВФ требует продажу земли — ред.), модель налоговых изменений, включающую упразднение спецрежима уплаты НДС для агропредприятий и упрощенной системы налогообложения для юридических лиц. Также МВФ оценит проект госбюджета Украины на 2017 год.

Напомним: Украина возобновила сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом финансирования $17,5 млрд в сентябре 2016 года - после перерыва более, чем в год. Совет директоров Фонда 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра программы сотрудничества с Украиной и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом около $1 млрд. Два предыдущих транша от МВФ Украина получила в 2015 году. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составил $7,62 млрд. При этом видимых сдвигов по улучшению экономики Украины нет.