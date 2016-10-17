В Киеве отменен показ фильма «Волынь», рассказывающем о массовых убийствах поляков украинскими националистами

Показ фильма режиссера Войцеха Смажовского «Волынь» был запланирован в Киеве в одноименном столичном кинотеатре на 18 октября. Однако Польский институт в Киеве этот показ отменил. По словам директора Института Эвы Фигель, это сделать «настоятельно посоветовало» в своем письме Министерство иностранных дел Украины.

«Нечто подобное произошло впервые. Я удивлена, что художественный фильм вызывает такие эмоции, тем более, что украинская сторона сама лишает себя возможности ознакомиться с этим фильмом», – так комментирует письмо МИД Украины сама Эва Фигель.

Фильм «Волынь» очень жестко показывает этнические чистки, устроенные бандеровцами на территории западной Украины во время Второй мировой войны. Тогда, по разным оценкам, были за короткий срок жесточайшим образом убиты более 100 тысяч этнических поляков, причем «герои УПА» не щадили даже младенцев. «Волынь» - первый фильм в польском кино, который поднимет тему резни восточных поляков боевиками УПА Степана Бандеры на Волыни в 1943-ем году.

Сегодня, когда на Украине происходит героизация Бандеры и его приспешников, фильм «Волынь» многие политики и государственные деятели уже назвали антиукраинским.