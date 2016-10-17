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Украинские националисты в Харькове избили детей за русскую речь

опубликовано vinodelov в Пнд, 17/10/2016 - 18:20 Новость: тема тэги гео
Укры

В так называемый День защитников Украины, 14 октября, в Харькове «правосеки» пришли в балаклавах на детскую площадку и начали избивать ребят, проживающих в районе Харьковского тракторного завода только за то, что те говорили на русском языке.

«Мы просто играли возле супермаркета, когда к нам подошла толпа — человек 70, они были одеты в балаклавы и выкрикивал кричалки про Путина», — рассказывает 12-летний мальчик.

«Первым пострадал Артем, ему поломали ребра. Далее избили Даниила — ему сломали челюсть, а потом Диме разбили голову. Пацан в балаклаве бил, даже когда мы вызвали полицию», — вспоминает 11-летний Денис.

Бабушка 10-летнего Ивана, увидев, что избивают друзей внука, собрала мальчиков и повела домой. Тогда один из нападавших догнал группу детей и пенсионерку и начал бить их ногами.
«Я тоже звонила в милицию, там сказали, что вызовы приняли», — рассказывает пожилая женщина Ирина Петровна.

Родители пострадавших подростков обратились в полицию. Трое из нападавших националистов даже были опознаны соседями. Харьковская полиция этот инцидент пока никак не комментирует.

Напомним: 14 октября — день создания бандеровской Украинской повстанческой армии (УПА) указом президента Порошенко назначен Днем защитника Украины.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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