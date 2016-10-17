Минфин и Пенсионный фонд Украины спорят о «мертвых душах»

В понедельник, 17 октября во время заседания Согласительного совета Верховной Рады лидер фракции «Самопомощь» Олег Березюк заявил, что правительство должно провести анализ Пенсионного фонда, чтобы выяснить, сколько там «мертвых душ», получающих выплаты.

Минфин провалил верификацию (проверка получателей социальной помощи, пенсий, субсидий и т. д.) на Украине, в результате которой планировалось в 2016 году сэкономить 5 миллиардов бюджетных гривен. По данным минфина выявлено более миллиона нарушений на общую сумму 1,6 миллиарда гривен в месяц. То есть, Министерство финансов подает десятки тысяч сообщений о фейковых пенсионерах, а в Пенсионном фонде большую часть этой информации не подтверждают. Там говорят, что списки пенсионеров, которые не прошли верификацию, минфин подает с ошибками. Например, не нашлось подтверждения информации о том, что часть украинцев получают пенсии по недействительным паспортам на бланках из так называемой зоны «АТО». Кроме того, в списках фейковых пенсионеров оказались более 10 тысяч граждан, которые уже долгое время совсем эти пенсии не получают. Имеются также проблемы с проверкой ошибочного внесения в реестр сведений о смерти.

В целом такие разногласия между украинским минфином и Пенсионным фондом могут говорить о самых разнообразных махинациях с пенсионными выплатами на Украине во времена смуты, которую страну погрузили майданщики.