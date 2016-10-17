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Над головой главы Нацбанка Украины сгущаются тучи

опубликовано alex1943 в Пнд, 17/10/2016 - 18:50 Новость: тема тэги гео
gontar
Народный депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил, что сегодня в парламенте зарегистрированы проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка и о создании ВСК по расследованию ее деятельности. Об этом он сказал во время Согласительного совета, сообщает «Укринформ».

"Сегодня будут зарегистрированы постановления о ходатайстве перед Президентом об увольнении Гонтаревой и второе постановление о том, чтобы создать Временную следственную комиссию", - сказал Тарута. Одновременно он призвал спикера включить эти два проекта постановлений в повестку дня нынешней пленарной недели.

"Наконец, сегодня на заседании Согласительного совета представители отдельных фракций вспомнили о противоправных действиях главы НБУ, которые привели к разрушению банковской системы на 45% и чрезвычайному обесцениванию национальной валюты. Украинская экономика еще долго не сможет оправиться от таких действий нынешней власти. Я напомнил, что еще 2 марта 2015 года мы с коллегами по фракции Радикальной партии зарегистрировали проект постановления о расследовании деятельности должностных лиц Национального банка Украины в связи с невыполнением ими своих должностных обязанностей по обеспечению стабильности денежной единицы Украины. Предложил Председателю Верховной Рады Украины поставить наконец этот вопрос в повестку дня пленарного заседания и рассмотреть его", – заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка.

Ранее Нацбанк обратился к СБУ, ГПУ и НАБУ с просьбой открыть уголовные производства в связи с обвинениями в адрес главы НБУ Валерии Гонтаревой в брошюре под названием "Угроза экономической безопасности Украины", которую на встрече с МВФ и Всемирным банком распространял Сергей Тарута.

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