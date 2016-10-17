Украинские оккупанты используют беспилотники для ударов по позициям ЛНР

Об этом на брифинге в понедельник, 17 октября, сообщил официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики майор Андрей Марочко.

«Украинские военные активизировали разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения. Так, нашими военнослужащими в районе моста населенного пункта Счастье была отмечена работа беспилотного летательного аппарата вооруженных сил Украины. Также беспилотник был зафиксирован в районе населенного пункта Нижнее Лозовое. Позже беспилотный летательный аппарат противника осуществил зависание на 2–3 минуты над позицией Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиновка, произвёл сброс взрывного устройства и ушел к линии соприкосновения. Через девять минут подобный инцидент был зафиксирован на других позициях Народной милиции в том же районе».

Напомним: не так давно военные армии Республики перехватили украинский БПЛА, осуществлявший разведку. Кроме того, был перехвачен украинский боевой беспилотник, который планировалось использовать для совершения теракта в Луганске. Подчеркнем, что минскими соглашениями использование беспилотников в так называемой зоне «АТО» на Донбассе разрешено только миссии ОБСЕ.