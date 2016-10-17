Главная

Украинские оккупанты используют беспилотники для ударов по позициям ЛНР

опубликовано vinodelov в Пнд, 17/10/2016 - 19:29 Новость: тема тэги гео

Об этом на брифинге в понедельник, 17 октября, сообщил официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики майор Андрей Марочко.

«Украинские военные активизировали разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения. Так, нашими военнослужащими в районе моста населенного пункта Счастье была отмечена работа беспилотного летательного аппарата вооруженных сил Украины. Также беспилотник был зафиксирован в районе населенного пункта Нижнее Лозовое. Позже беспилотный летательный аппарат противника осуществил зависание на 2–3 минуты над позицией Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиновка, произвёл сброс взрывного устройства и ушел к линии соприкосновения. Через девять минут подобный инцидент был зафиксирован на других позициях Народной милиции в том же районе».

Напомним: не так давно военные армии Республики перехватили украинский БПЛА, осуществлявший разведку. Кроме того, был перехвачен украинский боевой беспилотник, который планировалось использовать для совершения теракта в Луганске. Подчеркнем, что минскими соглашениями использование беспилотников в так называемой зоне «АТО» на Донбассе разрешено только миссии ОБСЕ.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!