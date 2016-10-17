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Безработица в Тернопольской области бьет все рекорды

опубликовано vinodelov в Пнд, 17/10/2016 - 19:51 Новость: тема тэги гео
Безработица на Украине

Тернопольщина из года в год занимает одно из первых мест на Украине по уровню безработицы. Проблема в основном связана с теневой экономикой, говорят эксперты. Поэтому значительный трудовой потенциал области не используется должным образом.

В осенне-зимнее время, как правило, больше безработных. Сейчас в крае официально зарегистрировано до двадцати тысяч неработающих лиц. Однако, на самом деле их число намного больше. В среднем на одну вакансию претендует до сорока человек.

«Чтобы немного исправить ситуацию, связанную с безработицей, необходимо ежегодно трудоустраивать до двенадцати тысяч человек. Но в последнее время складывается так ситуация, что количество трудоустроенных уменьшается. Многие сезонные работы завершилось, и люди вернулись в ряды безработных. Кроме того, многие работодатели предлагает достаточно низкие зарплаты, в результате люди не соглашаются работать», — рассказывают в областном центре занятости.

Самое сложное трудоустроить молодых людей с высшим образованием, говорят в центре занятости. Нужных вакансий нет. Им предлагают переобучение — получить профессии рабочих. Однако такое решение проблемы большинство жителей края не устраивает.

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Автор (или псевдоним)
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