Гиви обещает отомстить за смерть своего боевого друга Моторолы

Командир отдельного штурмового батальона Армии ДНР «Сомали» Михаил Толстых (позывной «Гиви») пообщел, что будет мстить за смерть своего боевого друга и соратника, командира батальона «Спарта» Арсения Павлова (позывной — «Моторола»).

«Кто бы это ни сделал, они будут расплачиваться. Вся Украина. Мы будем захватывать каждый город. Я буду ровнять их с землей за этого друга. Ну, а Сеня… я знаю, что он всегда будет рядом с нами», — сказал Михаил Толстых. Он вспомнил последний совместный бой, это была атака на Донецкий аэропорт. По словам командира батальона «Сомали», работа в паре с Арсением Павловым удавалась лучше, чем по отдельности.

«Что отличало его, так это нестандартное мышление. Это его изобретения. Даже вот последний беспилотник и все остальное… И в аэропорту тоже самое. Чем мы друг друга дополняли — оба всегда рассуждали нестандартно. Неудобно для противника, не по книжкам», — сказал Михаил Толстых. По его словам, с Моторолой он поддерживал связь и после того, как они разъехались на разные участки фронта: созванивались, разговаривали о многом… Гибель командира батальона «Спарта» Гиви называет большой потерей для всей Донецкой народной республики.

Напомним: 16 октября вечером Арсений Павлов был взорван в лифте дома, где жил вместе с семьей — женой и двумя маленькими дочками.