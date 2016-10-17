В Черновцах директор строительной компании обокрал вкладчиков на 10 миллионов гривен

Директор строительной компании использовал 10 млн грн вкладчиков для погашения личного кредита. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Руководитель строительной компании заключил с гражданами договор поручительства, оставив обо всех деталях договоренности. Согласно ей, они не смогут оформить право собственности на имущественные права, а их средства будут использованы на погашение кредита и другие расходы, не связанные с условиями договора.

Преступная схема заключалась в том, что злоумышленник продавал квартиры, которые фактически принадлежали финансовому учреждению. Кроме того, он уговорил граждан стать ассоциированными членами жилищно-строительного кооператива.

Полученные от граждан-инвесторов более 10 млн грн, использовал на обеспечение потребностей общества.

В настоящее время строительство жилого дома не проводится и квартиры в собственность граждан не передано. 59-летнему директору компании — председателю жилищно-строительного кооператива сообщено о подозрении.