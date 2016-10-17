Главная

В Черновцах директор строительной компании обокрал вкладчиков на 10 миллионов гривен

опубликовано vinodelov в Пнд, 17/10/2016 - 20:19 Новость: тема тэги гео
Строительство дома

Директор строительной компании использовал 10 млн грн вкладчиков для погашения личного кредита. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Руководитель строительной компании заключил с гражданами договор поручительства, оставив обо всех деталях договоренности. Согласно ей, они не смогут оформить право собственности на имущественные права, а их средства будут использованы на погашение кредита и другие расходы, не связанные с условиями договора.

Преступная схема заключалась в том, что злоумышленник продавал квартиры, которые фактически принадлежали финансовому учреждению. Кроме того, он уговорил граждан стать ассоциированными членами жилищно-строительного кооператива.

Полученные от граждан-инвесторов более 10 млн грн, использовал на обеспечение потребностей общества.

В настоящее время строительство жилого дома не проводится и квартиры в собственность граждан не передано. 59-летнему директору компании — председателю жилищно-строительного кооператива сообщено о подозрении.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!