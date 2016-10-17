Глава ЛНР соболезнует жителям Донбасса в связи с гибелью Героя ДНР Арсения Павлова

Глава ЛНР Игорь Плотницкий выразил соболезнования жителям Донбасса в связи с гибелью Героя ДНР Арсения Павлова. Об этом он заявил сегодня на аппаратном совещании с членами Совмина ЛНР. Вечером 16 октября в Донецке в результате подрыва взрывного устройства в подъезде жилого дома погиб Герой Донецкой Народной Республики полковник Арсен Павлов (позывной "Моторола"). Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин заявил, что "по предварительным данным, это - террористический акт, осуществленный украинской ДРГ (диверсионно-разведывательной группой - примечание ЛИЦ)".

"Прежде, чем мы начнем совещание я хочу выразить искренние соболезнования всем жителям Донбасса - и Донецкой Народной Республики, и Луганской Народной Республики - в связи с трагической гибелью одного из прославленных, выдающихся командиров Донбасса Арсения Павлова, многие знают его под позывным "Моторола", - сказал Плотницкий.

Он отметил, что "вся эта цепь событий, которая происходит и в ЛНР, и в ДНР, она, естественно, не случайна, она взаимосвязана, она последовательно реализует политику Киева", который методами террора пытается запугать Донбасс.

"Все те покушения и взрывы, которые происходили у нас, политические убийства в ДНР, все это говорит о том, что Украина, в частности (президент Украины Петр) Порошенко, в силу и заявлений, которые раньше прозвучали, выбирает не мирный путь, а путь войны", - подчеркнул глава ЛНР.

"Мы готовы к такому развитию событий. И мне кажется, что те, кто решил, что таким путем нас можно запугать или таким образом принудить к тем действиям, которые они от нас ожидают, они очень жестоко ошибаются. Прошу всех внимательно относиться к событиям, которые происходят, быть внимательными на своих рабочих местах, потому, что угроза действительно существует. Она есть, но наши силовые правоохранительные органы этим занимаются", - заверил он.

"Еще раз хочу выразить наши соболезнования жителям ДНР. Я уверен, что этот сигнал, который так сказать нам подали, правильно поймут и в Донецке, и в Луганске, и в Киеве", - заключил Плотницкий.