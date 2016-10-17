Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Киевские силовики не только активизировали разведку на линии соприкосновения при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), но и начали применять их для ударов по позициям Народной милиции ЛНР. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко.

"Украинские силовики активизировали разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения", - отметил он.

"Так, нашими военнослужащими в районе моста населенного пункта Счастье была отмечена работа беспилотного летательного аппарата вооруженных сил Украины, - сообщил он. - Также беспилотник был зафиксирован в районе населенного пункта Нижнее Лозовое".

"Позже беспилотный летательный аппарат противника осуществил зависание на 2-3 минуты над позицией Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиновка, произвёл сброс взрывного устройства и ушел к линии соприкосновения, - уточнил майор. - Через девять минут подобный инцидент был зафиксирован на других позициях Народной милиции в том же районе".

Напомним, ранее Народная милиция ЛНР перехватила беспилотный летательный аппарат ВСУ, осуществлявший разведку территории Республики.

Также ранее был перехвачен украинский боевой БПЛА, который планировалось использовать для совершения теракта в Луганске.