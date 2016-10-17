В польском фильме о Волынской резне снимались украинские актеры

Свои изыскания по этому поводу обнародовал в соцсети киевский журналист Иван Вербицкий. Он опубликовал имена и фамилии 17 украинских актеров с указанием их места работы, правда, не указал, с какой целью это делает. Хотя понятно, что исключительно с целью «патриотической»: современные бандеровцы должны знать имена «зрадныкив», которые продались за 200 долларов — именно таким был гонорар украинских актеров в польском фильме, сообщает «патриот» Вербицкий. Он знает, что фильм польского режиссера Войцеха Смажовского «Волынь» встречен в штыки украинскими националистами, которые нынче правят бал в стране майдана. Знает, что сегодня на Украине бандеровцев официально признают героями, ставят памятники самому Бандере и его приспешникам. Поэтому вспоминать, что именно бандеровцы в 1943–1945 годах уничтожили более 100 тысяч этнических поляков на западной Украине, а самыми массовыми и ужасными были «акции» на Волыни в 1943 году, просто опасно.

Тем не менее, киевский журналист просто «сдает» пофамильно украинских актеров, причем «сдает» с такой иезуитской преамбулой: «Постепенно выплывают имена тех актеров из Тернополя, Львова, Франковска и Киева, которые согласились играть в польской агитке „Wołyń“. Точнее, фамилии вроде бы есть все. Может, кто-то зайдет по ссылке и дополнит список, приведенный ниже. Итак, вот они, герои. Не осуждайте их. Потому что искусство, так же как и спорт, вне политики»… Далее идет список с указанием городов и театров, где работают актеры. В общем, готовое досье очередных «врагов» Украины, которых так любит обнародовать одиозный сайт украинских националистов «Миротворец».

Напомним: премьера фильма «Волынь», намеченная в Киеве на 18 октября, отменена по настоятельному требованию украинской власти. «Волынь» — первый фильм в польском кино, который поднимет тему резни восточных поляков боевиками УПА Степана Бандеры на Волыни в 1943 году.