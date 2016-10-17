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На Украине примут бюджет без развития

опубликовано vinodelov в Пнд, 17/10/2016 - 20:47 Новость: тема тэги гео
Бюджет Украины

Бюджет на 2017 год, который должна принять Верховная рада Украины, не предусматривает никакого развития. А значит, все разговоры о том, что в стране проводятся реформы и имеют место некоторые успехи, обыкновенное очковтирательство. На это обратил внимание директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. «Это документ, в котором нет ни одной точки для развития украинской экономики, нет каких-либо серьезных прорывов в части социального обеспечения. Это бюджет стабилизации, по большому счету», — отметил эксперт. Тем не менее, Бортник считает, что этот бюджет будет поддержан парламентом.

Напомним: украинские товары перестают пользоваться успехом за рубежом. В январе—августе 2016 года экспорт товаров составил $22,719 млрд, импорт — $24,184 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 9% , или на $2,24 млрд.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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