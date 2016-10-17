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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 17 Октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пнд, 17/10/2016 - 21:32

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Об этом во время брифинга 17 октября сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «Вчера от рук украинских террористов погиб наш друг и товарищ Арсен Павлов, более известный как командир батальона «Спарта» «Моторола». Его жизнь и жизнь его подчиненного оборвало управляемое взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно украинскими террористами в момент, когда военнослужащие поднимались домой в лифте многоэтажного дома. Украинские боевики, решив, что сломили нашу волю к победе, сегодня утром в очередной раз пошли в атаку на наши позиции силами до одной роты в районе населенного пункта Ленинское. Перед началом выдвижения подразделений противника была проведена артподготовка, с применением тридцати двух артиллерийских снарядов калибра 122 мм и восемнадцати 120 мм мин. Атака совершалась боевиками террористической организации «Азов» и иностранными наемниками. Атака противника началась с 8 часов утра. Невзирая на свои массовые потери, которые, по предварительным оценкам, составляют пятеро убитыми и более десяти ранеными, боевики не в первый раз переходят в наступление в дневное время суток. При этом противник своих убитых не эвакуирует и помощь раненным не оказывает. Создается впечатление, что боевики находятся в неадекватном состоянии, под действием психотропных веществ. В настоящее время атака противника остановлена ценой жизни одного военнослужащего ДНР. Также трое военнослужащих при защите своей земли получили ранения», — сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее